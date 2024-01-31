Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Alasan Gabungan Seniman Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud : Dipandang dari Manapun Oke!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |19:23 WIB
Alasan Gabungan Seniman Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud : Dipandang dari Manapun Oke!
Gabungan Seniman Nusantara dukung Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan terus mengalir untuk pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD. Kali ini, Gabungan Seniman Nusantara yang terdiri dari pesinetron, pemain film, dan seniman dari berbagai bidang mendeklarasikan diri untuk memberi dukunganpenuh kepada Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024.

Ketua Umum Gabungan Seniman Nusantara Pong Harjatmo mengungkap bahwa para seniman melabuhkan hatinya untuk mendukung Ganjar-Mahfud dengan melihat dari berbagai sisi.

Salah satunya melihat dari track record keduanya dimana sosok Ganjar selama dua periode menjadi anggota DPR RI, periode 2004-2009 dan 2009-2013 dari PDI Perjuangan dan dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2013-2018 dan 2018-2023.

Sementara itu, Mahfud MD sebagai ahli hukum yang dikenal karena keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran. Kolaborasi paket lengkap ini tentu menjadi komposisi paling ideal.

Selain itu, Pong juga tersentuh dengan cara Ganjar dan sang istri, Atikoh dalam mendidik putra sematawayang mereka, Alam Ganjar yang tak pernah memanjakannya dan memberikan privilege apapun. Begitu pula dengan Mahfud yang memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak-anaknya.

"Dipandang dari manapun oke, rekam jejaknya pak Ganjar sendiri oke, dari cara mendidik anaknya gak dimanja. Apalagi pak Mahfud seorang profesor hukum," ujar Pong Harjatmo saat dijumpai di Posko TPN Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement