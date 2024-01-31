Alasan Gabungan Seniman Nusantara Dukung Ganjar-Mahfud : Dipandang dari Manapun Oke!

JAKARTA - Dukungan terus mengalir untuk pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD. Kali ini, Gabungan Seniman Nusantara yang terdiri dari pesinetron, pemain film, dan seniman dari berbagai bidang mendeklarasikan diri untuk memberi dukunganpenuh kepada Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024.

Ketua Umum Gabungan Seniman Nusantara Pong Harjatmo mengungkap bahwa para seniman melabuhkan hatinya untuk mendukung Ganjar-Mahfud dengan melihat dari berbagai sisi.

Salah satunya melihat dari track record keduanya dimana sosok Ganjar selama dua periode menjadi anggota DPR RI, periode 2004-2009 dan 2009-2013 dari PDI Perjuangan dan dua periode sebagai Gubernur Jawa Tengah, yaitu pada tahun 2013-2018 dan 2018-2023.

Sementara itu, Mahfud MD sebagai ahli hukum yang dikenal karena keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran. Kolaborasi paket lengkap ini tentu menjadi komposisi paling ideal.

Selain itu, Pong juga tersentuh dengan cara Ganjar dan sang istri, Atikoh dalam mendidik putra sematawayang mereka, Alam Ganjar yang tak pernah memanjakannya dan memberikan privilege apapun. Begitu pula dengan Mahfud yang memberikan pendidikan agama yang baik untuk anak-anaknya.

"Dipandang dari manapun oke, rekam jejaknya pak Ganjar sendiri oke, dari cara mendidik anaknya gak dimanja. Apalagi pak Mahfud seorang profesor hukum," ujar Pong Harjatmo saat dijumpai di Posko TPN Prapanca, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2024).