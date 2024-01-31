Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Pemilu 2024, Kapuspen TNI: Netralitas Harga Mati!

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |20:08 WIB
Soal Pemilu 2024, Kapuspen TNI: Netralitas Harga Mati!
Kapuspen TNI, Mayjen Nugraha (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI, Nugraha Gumilar menegaskan, komitmen TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis merupakan penegasan sikap TNI untuk fokus pada tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ia pun menegaskan, Panglima TNI selalu memberikan briefing kepada seluruh jajaran, baik TNI AD, AL dan AU untuk selalu mengecek kesiapan di daerah-daerah guna menyakinkan seluruh prajurit sudah memahami tentang aturan main yang harus dilakukan oleh TNI untuk mengawal pelaksanaan Pemilu2024.

“Alhamdulillah seluruh prajurit TNI dimanapun berada sudah siap menghadapi pesta demokrasi ini, yang tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus menghadapinya dengan riang gembira, karena ini acara Bangsa Indonesia yang harus dimaknai guna kemajuan bangsa ke depan,” tegas Kapuspen TNI dalam acara Program TVRI Pusat Sketsa Pemilu, yang berlangsung secara Talkshow dengan tema “Netralitas TNI pada Pemilu 2024”, Rabu (31/1/2024).

Kata dia, persiapan TNI dalam rangka pengamanan Pemilu melibatkan prajurit dari Sabang sampai Merauke. “Kita akan membantu Polri sampai dengan level TPS, juga pendistribusian logistik sampai ke titik TPS yang ditentukan. "Insyaallah dengan pengalaman TNI selama ini, itu bisa dicapai, dan sampai tepat waktu, guna menyukseskan agenda Nasional,” kata Mayjen TNI Gumelar.

“Kami dari TNI menghimbau agar pelaksanaan Pemilu nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar, TNI siap bersama-sama dengan Polri serta seluruh masyarakat untuk mewujudkan ini. Kami dan kita semua bisa terus menjalani kehidupan ini ke depan dengan baik untuk mewujudkan Negara Indonesia yang makmur dan sejahtera. Bersama rakyat TNI kuat,” pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182980//tni-wxTk_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Upacara Medal Parade di Afrika Tengah, Kenang Prajurit yang Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182748//tni-HT0Z_large.jpg
Sertijab Jabatan Strategis, Jenderal Gultor Kopassus Resmi Jadi Aster Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182334//tni-ZtVo_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Sita Belasan Excavator dan Buldozer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181841//tni-Aku8_large.jpg
Pasukan Elite TNI Gelar Operasi Senyap di Perbatasan Timor Leste, Sejumlah Orang Disergap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181375//pemerintah-thaK_large.jpg
Perwira Kopassus hingga Polwan Cantik Jadi Lulusan Terbaik Seskoad 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181372//pemerintah-s6cK_large.jpg
Menhan Sjafrie: Negara Hadir Menertibkan Aktivitas Tambang Ilegal!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement