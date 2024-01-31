Soal Pemilu 2024, Kapuspen TNI: Netralitas Harga Mati!

JAKARTA - Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI, Nugraha Gumilar menegaskan, komitmen TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis merupakan penegasan sikap TNI untuk fokus pada tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yakni menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ia pun menegaskan, Panglima TNI selalu memberikan briefing kepada seluruh jajaran, baik TNI AD, AL dan AU untuk selalu mengecek kesiapan di daerah-daerah guna menyakinkan seluruh prajurit sudah memahami tentang aturan main yang harus dilakukan oleh TNI untuk mengawal pelaksanaan Pemilu2024.

“Alhamdulillah seluruh prajurit TNI dimanapun berada sudah siap menghadapi pesta demokrasi ini, yang tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus menghadapinya dengan riang gembira, karena ini acara Bangsa Indonesia yang harus dimaknai guna kemajuan bangsa ke depan,” tegas Kapuspen TNI dalam acara Program TVRI Pusat Sketsa Pemilu, yang berlangsung secara Talkshow dengan tema “Netralitas TNI pada Pemilu 2024”, Rabu (31/1/2024).

Kata dia, persiapan TNI dalam rangka pengamanan Pemilu melibatkan prajurit dari Sabang sampai Merauke. “Kita akan membantu Polri sampai dengan level TPS, juga pendistribusian logistik sampai ke titik TPS yang ditentukan. "Insyaallah dengan pengalaman TNI selama ini, itu bisa dicapai, dan sampai tepat waktu, guna menyukseskan agenda Nasional,” kata Mayjen TNI Gumelar.

“Kami dari TNI menghimbau agar pelaksanaan Pemilu nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar, TNI siap bersama-sama dengan Polri serta seluruh masyarakat untuk mewujudkan ini. Kami dan kita semua bisa terus menjalani kehidupan ini ke depan dengan baik untuk mewujudkan Negara Indonesia yang makmur dan sejahtera. Bersama rakyat TNI kuat,” pungkasnya.

(Awaludin)