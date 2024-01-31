Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Pong Harjatmo: Kita Cari Pemimpin yang Tidak Maruk!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |20:13 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Pong Harjatmo: Kita Cari Pemimpin yang Tidak Maruk!
Dukungan kepada Ganjar-Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor lawas Pong Harjatmo turut ambil bagian dalam kontestasi Pilpres tahun ini. Di usianya yang menginjak 80 tahun, dia tetap aktif untuk ikut mengawal jalannya pesta demokrasi.

Pong Harjatmo beserta para seniman lainnya dari berbagai bidang membentuk Gabungan Seniman Nusantara untuk mendukung pasangan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD.

Pong Harjatmo percaya bahwa Ganjar-Mahfud nantinya akan menjadi sosok pemimpin yang tak akan menghianati rakyatnya. Segala program yang dijanjikan, visi dan misi yang diperkenalkan, seluruhnya akan dijalankan dengan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Berkaca dengan rekam jejak keduanya, Pong merasa Ganjar-Mahfud tak mungkin mengotori reputasinya dengan sebuah penghianatan.

Pong juga meyakini bahwa saat ini rakyat tidak mudah untuk dibohongi oleh calon pemimpin yang hanya mengucap janji manis tapi akhirnya mengingkari janjinya.

