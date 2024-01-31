Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Aktor Ini Sebut Ganjar-Mahfud Sosok Pemimpin Ideal, Rekam Jejaknya Paket Lengkap!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |20:51 WIB
Aktor Ini Sebut Ganjar-Mahfud Sosok Pemimpin Ideal, Rekam Jejaknya Paket Lengkap!
Seniman dukung Ganjar-Mahfud (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Boyan Bravo bersama Gabungan Seniman Nusantara yang terdiri dari pesinetron, pemain film, dan seniman dari berbagai bidang mendeklarasikan diri untuk memberi dukungan penuh kepada Ganjar-Mahfud di Pemilu 2024 mendatang.

Boyan Bravo yang merupakan Sekjen Gabungan Seniman Nusantara itu pun mengungkap bahwa para seniman tak ingin ketinggalan untuk mensukseskan pesta demokrasi dengan memilih sosok pemimpin ideal seperti Ganjar-Mahfud.

"Kami ingin mensukseskan pemilu tahun ini dengan mendeklarasikan untuk mendukung secara moril dan apapun untuk menjadi satu bagian dari tim 03," ujar Boyan saat dijumpai di Posko TPN Prapanca, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).

Ganjar-Mahfud menjadi pemimpin yang ideal karena rekam jejaknya yang lengkap dengan reputasi yang baik sebagai satu-satunya paslon yang memiliki pengalaman di trias politika lembaga negara, dimana Mahfud MD menjadi satu-satunya calon yang memiliki pengalaman di lembaga yudikatif.

Halaman:
1 2
      
