INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Bandara Sam Ratulangi, Ganjar Disambut Tarian Kawasaran Khas Minahasa

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |10:26 WIB
Tiba di Bandara Sam Ratulangi, Ganjar Disambut Tarian Kawasaran Khas Minahasa
A
A
A

MANADO - Calon Presiden (Capres) 2024 nomor urut 03, Ganjar Pranowo kembali melanjutkan safari politiknya dengan menyapa masyarakat di Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Setibanya di Bandar Udara Internasional Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulut, Ganjar disambut dengan tarian penyambutan bernama Tarian Kawasaran. Tarian ini berasal dari adat Minahasa.

Selain itu, pekik Ganjar Presiden 2024 menggema. Masyarakat mendoakan dan optimis Ganjar menang dalam Pilpres 2024.

"Ganjar Presiden. Hidup Pak Ganjar, Pak Ganjar menang," teriak masyarakat.

"Terima kasih, terima kasih semuanya," kata Ganjar, sembari tersenyum, berswafoto dan bersalaman dengan masyarakat.

Salah seorang pemuda asal Manado, Rafael Taroreh menyampaikan harapannya kepada Ganjar agar meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

Tak hanya itu, Rafael mengatakan peningkatan di sektor pendidikan, lapangan pekerjaan hingga pelestarian adat budaya yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan.

Dirinya menyakini, Ganjar sebagai orang yang cerdas dan mampu mengimplementasikan harapan masyarakat tersebut.

