Panglima TNI Cek Langsung 446.219 Personel TNI yang Diterjunkan untuk Amankan Pemilu 2024

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sebanyak 446.219 personel untuk bertugas melakukan pengamanan Pemilu 2024. Ratusan ribu personel yang diturunkan itu nantinya akan disebar di seluruh Indonesia.

Pengerahan personel ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI serta Legislatif tahun 2024.

Pada hari ini juga, Panglima TNI melakukan pengecekan langsung apel kekuatan terhadap ratusan ribu personel pengaman Pemilu itu. Agus hadir langsung dalam upacara gelar pasukan Kodam Jayakarta yang dipimpin Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan yang dilakukan di Lapangan Taxy Way Echo, Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

“Hindari sikap keraguan-raguan dan bertindaklah secara profesional dalam mengantisipasi setiap kecenderungan perkembangan situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan merusaki jalannya proses demokrasi,” kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan dalam amanatnya, Kamis (1/2/2024).