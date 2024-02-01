Hari ke-66 Kampanye Pilpres 2024, Ganjar Pranowo Sapa Rakyat Manado dan Purwosari

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo akan menyapa rakyat Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, pada hari ke-66 Kampanye Pilpres 2024, Kamis (1/2/2024).

Sementara itu, Cawapres Mahfud MD akan melakukan kegiatan internal di Jakarta.

Berdasarkan agenda kegiatan yang dikeluarkan Tim Media TPN Ganjar-Mahfud, Cawapres Nomor Urut 3 yang berpasangan dengan Mahfud MD pada Pilpres 2024 itu akan tiba di Kota Manado, menggunakan pesawat khusus.

Rencananya, sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Sam Ratulangi, Ganjar beserta rombongan langsung menuju Kantor Sinode GMIM di Jalan Raya Tomohon, Talete Dua, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Di Kota Kembang, Tomohon, Ganjar akan menemui rakyat Tomohon sekaligus berdialog dengan jajaran Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) dan 174 Ketua Wilayah GMIM.

Usai berdialog, Ganjar beserta rombongan akan mengunjungi Pasar Tomohon yang berlokasi di Paslaten Satu, Kota Tomohon untuk berdialog dengan pedagang dan masyarakat, sekaligus mengecek harga bahan kebutuhan pokok.

Dari Kota Tomohon, Ganjar beserta rombongan akan menuju Kota Manado untuk makan siang bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan partai koalisi pengusung pasangan Ganjar-Mahfud pada kontestasi Pilpres 2024, yang akan digelar 14 Februari 2024.

Pasangan Ganjar-Mahfud didukung partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Rencananya, setelah acara makan siang di Restoran Wisata Bahari di Kawasan Mega Mas, Manado, Ganjar akan bertolak menuju Lapangan KONI Sario di Jalan Pemuda, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.

Di Lapangan KONI Sario Ganjar akan berorasi politik di hadapan sekitar 50 ribu pendukungnya yang menghadiri Hajatan Rakyat Sulawesi Utara.

Acara Hajatan Rakyat Sulawesi Utara menjadi agenda terakhir Ganjar di Bumi Nyiur Melambai. Selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu, tahun 2013-2018 dan 2018-2023 akan meninggalkan Kota Manado untuk selanjutnya bertolak menuju Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

Di daerah itu, Ganjar akan menemui kelompok tani di lokasi Pembibitan CV Wahyu Putra dan selanjutnya menginap di rumah masyarakat.