Ke Pasar Ekstrem Tomohon, Ganjar Pranowo Merinding Lihat Daging Ular

MANADO - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo tak melewatkan kesempatan untuk berkunjung ke Pasar Tomohon, Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis (1/2/2024).

Pasar Tomohon terkenal dengan pasar ekstremnya yang menjual aneka jenis daging hewan. Mulai dari, Kelalawar, babi, hingga ular.

Pria berambut putih itu melihat satu persatu daging hewan yang dijual oleh para pedagang.

Reaksi Ganjar pun masih biasa saja, namun ketika ia melihat beberapa ekor daging ular yang tergabung dan masih terlihat jelas kulitnya itu ia langsung merinding.

"Ih merinding," ucap Ganjar sambil memeragakan gesture kegelian.