Skenario Pengamanan Demo Pemilu 2024, TNI Akan Turun jika Brimob Terpukul Mundur

JAKARTA - TNI menggelar simulasi pengamanan demonstrasi ricuh terkait Pemilu 2024 di Lapangan Taxy Way Echo, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (1/2/2024).

TNI memastikan akan ikut melakukan pengamanan proses Pemilu 2024 bahkan jika adanya demonstrasi. Namun, dalam hal pengamanan unjuk rasa, TNI baru membantu menghalau massa jika Polri yang berada di barisan depan pengamanan sudah terpukul mundur.

Simulasi pengamanan demo Pemilu 2024 dilakukan oleh sejumlah prajurit dari Kodam Jayakarta. Dalam simulasi ini, TNI memperagakan adanya aksi massa yang tidak puas akan demokrasi di Indonesia.

Sambil membawa banner bertajuk 'Matinya Demokrasi di Indonesia' massa aksi diskenariokan menggeruduk gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Massa aksi diskenariokan tak puas dengan penyelenggaraan Pemilu dan ingin menerobos masuk Gedung KPU.