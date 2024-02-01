Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata Ini Arti Salam 4 Jari yang Viral di Media Sosial Jelang Pilpres 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |12:24 WIB
JAKARTA - Media sosial dihebohkan dengan munculnya salam 4 jari menjelang Pemilu 2024.

Gerakan tersebut didasarkan pada keresahan sebagian netizen yang merasa bahwa paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak layak dipilih.

Angka 4 sendiri muncul dari gerakan penambahan jumlah nomor urut dua paslon lain yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (01) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03).

Mereka yang menginisiasi gerakan ini menarasikan bahwa Pemilu 2024 boleh memilih 01 atau 03, selama bukan memilih 02.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanggapi soal gerakan salam empat jari yang belakangan gencar berhembus di media sosial.

Hal ini berkaitan dengan wacana koalisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk putaran kedua Pilpres 2024.

Tak ingin terburu-buru, Ganjar pun meminta agar publik lebih baik fokus untuk Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Nantilah, nanti tunggu 14 Februari dulu," ujar Ganjar di Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Ganjar yang terus melempar senyum kala membahas soal salam empat jari ini pun merasa optimis bahwa Paslon nomor urut 3 akan memenangkan Pilpres mendatang sehingga tak perlu harus membahas soal putaran kedua.

