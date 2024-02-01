Pengajian Akbar di Lampung, Yenny Wahid Bersholawat Riyadloh & Tirakat untuk Kemenangan Ganjar-Mahfud

LAMPUNG TIMUR - Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menghadiri acara bertajuk 'Pengajian Akbar, Bersholawat Riyadloh dan Tirakat untuk kemenangan Ganjar-Mahfud bersama Yenny Wahid di Komplek Pondok Pesantren Tri Bhakti Attaqwa Lampung Timur, Rabu (31/1/2024) malam.

Dalam kesempatan ini, Yenny mengajak para jemaah untuk memilih pasangan capres dan cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Yenny Wahid kemudian mengungkap alasan dirinya mendukung Ganjar-Mahfud. Yenny mengatakan sebelum menjatuhkan pilihan, dia menggunakan dalil aqli dan naqli.

"Kalau dalil aqli menggunakan pikiran. Saya melihat pak Mahfud dan pak Ganjar orang yang sangat tepat memimpin negri ini. Pertama karena pak Ganjar itu orangnya sat set merakyat. Pak Mahfud pendekar anti korupsi. Itu yang kemudian saya yakin ini orangnya," kata Yenny Wahid.

Kedua, lanjut Yenny, sosok Mahfud MD merupakan kader langsung dari ayahnya KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Pak Mahfud dulu dikader oleh Gus Dur langsung, berarti sudah menyerap banyak ilmu dari Gus Dur. Sudah pantas menjadi pemimpin Indonesia," ujarnya.

Ketiga, Ganjar-Mahfud berasal dari kalangan santri atau kalangan pondok pesantren, biasa salawatan, istighosah, dan sangat mengerti bahwa pesantren dan para santri itu harus dibantu.

"Jadi inilah mengapa saya mendukung Ganjar-Mahfud," jelas Yenny Wahid.

Sementara itu, dirinya juga menggunakan dalil naqli. Sebelum membuat keputsan tersebut Direktur Wahid Foundation ini mengaku melakukan Riyadhoh Spiritual atau meminta petunjuk Allah dengan melakukan salat istihkaharah, bertemu para kiai, mendatangi makam para leluhurnya dan lainnya.

"Ternyata hasilnya harus mendukung Ganjar-Mahfud," ungkapnya.