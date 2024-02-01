Relawan Optimis Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024 Meski Tak Dijagokan di Survei

JAKARTA - Relawan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD optimis pasangan yang didukung Partai Perindo itu menang di Pilpres 2024, meskipun elektabilitas dari sejumlah hasil jejak pendapat di beberapa lembaga survei tak tinggi.

Optimisme kemenangan itu, dilontarkan oleh Patricia Hutapea, selaku Ketua Perempuan Indonesia Pilih Ganjar (Pijar) XYZ. Dari pengamatannya, para relawan Ganjar-Mahfud tetap optimis bahwa Ganjar-Mahfud bisa menang.

"Untuk antusiasme kemenangan Ganjar Mahfud kami semua sih optimis betapapun di luar sana banyak isu gonjang-ganjing ataupun hasil dari beberapa survei itu tidak pernah mematahkan semangat kami," terang Patricia saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud 2024, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

BACA JUGA:

Ia pun berkata, para relawan yang tergabung di Pijar sangat antusias untuk gotong royong bekerja memenangkan Ganjar-Mahfud. Hal itu, terlihatbdsri salah satu kegiatan yang dilakukan Pijar, seperti mmebuat falshmob.