Jaga Nilai Moral Bangsa, PGI Serukan Penyelenggara Negara Tidak Boleh Memihak

JAKARTA - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyerukan agar penyelenggara negara (pemerintah) untuk tidak memihak dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal tersebut disampaikan dalam pesan Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) yang digelar 26-29 Januari 2024.

Dalam keterangan resminya, PGI menyoroti kondisi politik jelang Pemilu 2024 dan mengaku prihatin atas gejala suramnya demokrasi di Indonesia, khususnya terkait hilangnya etika politik penyelenggara negara.

"Khususnya dalam momen politik elektoral yang sedang berlangsung di negeri ini, persidangan prihatin terhadap gejala kesuraman demokrasi tanah air, terutama terkait makin hilangnya etika politik para penyelenggara negara," tulis keterangan resmi sidang MPL PGI.

PGI meminta Presiden RI Joko Widodo dan seluruh penyelenggara negara diminta bersikap netral di Pemilu 2024.