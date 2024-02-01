Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud Ungkap Isi Surat Pengunduran Dirinya yang Diserahkan ke Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |17:55 WIB
Mahfud Ungkap Isi Surat Pengunduran Dirinya yang Diserahkan ke Presiden Jokowi
JAKARTA - Mahfud MD secara langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka pada sore hari ini Kamis 1 Februari 2024.

Mahfud mengungkapkan surat yang diserahkan kepada Presiden Jokowi itu berisi tiga hal. Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menunjuk dan melantik dirinya sebagai Menkopolhukam pada 2019 lalu.

"Dan isi surat itu singkat hanya berisi tiga hal pertama saya menyampaikan terima kasih kepada bapak presiden RI bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya melantik saya sebagai Menko Polhukam," kata Mahfud di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Mahfud mengatakan bahwa saat itu, Presiden Jokowi menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatannya dengan penuh penghormatan. Maka dari itu, Mahfud memberikan langsung surat pengunduran dirinya sebagai penghormatan kepada Presiden Jokowi.

"Menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu," kata Mahfud.

Isi lainnya dalam surat tersebut, Mahfud meminta maaf kepada Presiden Jokowi jikalau terdapat masalah-masalah yang dilakukan cawapres nomor urut 03 itu selama menjabat Menkopolhukam.

"Lalu isi yang kedua surat itu substansi, surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," ungkapnya.

