Relawan: Apapun Masalahnya Kami Tak Gentar Karena Punya Ganjar, Kami Tak Takut Karena Ada Mahfud

JAKARTA - Gelora optimisme relawan terhadap Pasangan Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus membara menjelang pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya, dilontarkan oleh Barisan Nasionalis Pancasila (BNP).

Ketua Umum BNP Lisbeth Hutagaol menyatakan, pihaknya terus menatap optimisme untuk mendukung Ganjar-Mahfud. Ia pun tak gentar dan tak takut apapun masalahnya karena ada Ganjar-Mahfud.

"Kami dari BNP apapun masalahnya kami tidak pernah gentar karena ada Ganjar. dan kami tidak pernah takut karena ada Mahfud," tegas Lisbeth saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud 2024, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Untuk itu, Lisbeth menyatakan, pihaknya akan meramaikan acara kampanye terbuka bertajuk Hajatan Rakyat dan Konser Metal 03 Menang Total di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

"Kami akan luberkan acara kampanye akbar di GBK," tandasnya.

Tak hanya itu, gelora dukungan Ganjar-Mahfud juga dilayangkan oleh Muda Mudi Untuk Indonesia Hebat (MMUI). Salah satu perwakilan MMUI, Stevanie, mengatakan, pihaknya akan meramaikan SUGBK.

"Saya dan teman-teman akan berusaha untuk mem awa 400 hingga 500 mahasiswa. Memang sebagai landasan dan dasar semangat kita, MMUI ini memang bercorak sebagai semangat mahasiswa, dan harapannya kami kaum idealis Gen Z dan milenial bisa membawa dan menggebyarkan GBK pada 3 Februari mendatang," tandasnya.