HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Sampaikan 3 Catatan Penting untuk Menko Polhukam Penggantinya

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |19:48 WIB
Mahfud MD (Foto: MPI)
JAKARTA - Mahfud MD secara resmi telah menyampaikan surat pengunduran dirinya dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud menjelaskan, saat mengajukan surat pengunduran diri kepada presiden, ia juga menyampaikan tiga catatan penting untuk Menko Polhukam selanjutnya.

"Semuanya berjalan dengan baik tapi ada tiga hal saya beri catatan, yang perlu dilanjutkan karena ada inpres dari presiden sendiri," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Pertama, kata Mahfud MD, adalah mengenai utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). "Saya katakan, "Bapak pernah beri impres kepada kami untuk mulai tagih utang-utang tunggakan BLBI, waktu itu jumlahnya Rp111 triliun, dalam 1,5 tahun kami bekerja. Sekarang ini sudah terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami sebesar Rp35,7 triliun, yang kalau diitung dalam persentase itu 31,8%," kata Mahfud MD.

"Saya katakan kepada Pak Presdein, 'Ini tagihannya masih ada karena ada yang masih mengelak, ingin tidak membayar, ada yang mau terus menawar ini utangnya tidak sebegitu dan seterusnya. Ini sudah kami tutup yang sudah bayar, sudah selesai, yang sisanya tetap harus ditagih Pak Presiden akrena itu berdasarkan impres'," sambungnya.

Kedua, adalah tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban.

"Saya katakan, penyelesaian pelanggaran HAM Berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu dia hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya," katanya.

