Survei Roy Morgan: Elektabilitas Ganjar Pranowo Ungguli Anies Baswedan

JAKARTA - Lembaga Survei Roy Morgan, yang berbasis di Australia, merilis hasil survei terbaru elektabilitas calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 di Indonesia. Temuan survei Roy Morgan menunjukkan, elektabilitas Capres nomor ururt 3, Ganjar Pranowo di atas Capres nomor urut 1, Anies Baswedan.

Roy Morgan mencatat elektabilitas Ganjar memperoleh 30 persen, berada di atas Anies yang hanya 24 persen. Sementara posisi puncak diisi Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dengan perolehan angka 43 persen.

“Prabowo unggul atas penantangnya Ganjar Pranowo dengan 30 persen (turun 8 poin) dan Anies Baswedan dengan 24 persen (turun 1 poin). Keduanya (Ganjar dan Anies) masih bersaing untuk menempati posisi kedua,” kata Direktur Roy Morgan Indonesia, Ira Soekirman dalam laman resmi Roy Morgan, Kamis (1/2/2024).

Survei Roy Morgan memotret Ganjar masih merajai Jawa Tengah. Provinsi yang terkenal sebagai basis massanya PDI Perjuangan tersebut, elektabilitas Ganjar moncer dengan mendulang 56 persen elektabilitas di kandang banteng tersebut.

“Di Jawa Tengah, provinsi asal Ganjar, kandidat dari PDIP ini tetap unggul dengan perolehan suara sebesar 56 persen, jauh di atas Prabowo (40 persen) dan Anies tertinggal jauh dengan hanya memperoleh 4 persen,” katanya.

Partai utama pengusung Ganjar, PDIP juga masih menjadi partai politik (parpol) nomor wahid dalam elektabilitas. Roy Morgan merekam bahwa elektabilitas PDIP bertengger di angka 26,5 persen.

“Kalau bicara soal pemilu legislatif, Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) dengan lebih dari seperempat dukungan (26,5 persen) masih memimpin, meskipun angka ini turun sebesar 8 persen sejak kuartal September 2023," katanya.