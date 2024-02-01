Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sikap Mahfud MD Tuai Apresiasi, Tunjukkan Kesadaran Pentingnya Etika

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |20:58 WIB
Sikap Mahfud MD Tuai Apresiasi, Tunjukkan Kesadaran Pentingnya Etika
Mahfud MD. (Foto: MPI)
JAKARTA - Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman memandang langkah Mahfud MD mundur dari jabatan Menko Polhukam RI adalah sebagai bentuk kesadaran etika. Sikap itu berkebalikan dari corak pemerintahan saat ini yang banyak menuai kritik.

Airlangga mencontohkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuai kontroversi sehingga Gibran Rakabuming Raka melenggang maju sebagai cawapres. Airlangga melihat, putusan MK tersebut mengandung unsur terindikasi ada intervensi kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan kekuasaan pemerintahan saat ini yang sudah tidak berpegang pada etika republik, yakni prinsip pembatasan kekuasaan.

“Ketika hukum telah diletakkan di bawah kekuasaan, Prof Mahfud yang merupakan professor tata negara dan memiliki kesadaran etika yang tinggi, hendak menunjukkan sikap penolakannya terhadap corak pemerintahan seperti itu,” kata Airlangga saat dihubungi media pada Kamis (1/2/2024).

Airlangga juga mengungkapkan, Mahfud MD ingin menunjukkan teladan melalui sikap yang menjunjung etika terhadap kekuasaan.

“Bahwa tidaklah etis seorang pemimpin menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan kandidat melalui indikasi penggunaan bansos maupun aparat negara, karena akan berefek Pemilu yang illegitimate dan tidak mendapatkan kepercayaan publik, serta berpotensi menghancurkan demokrasi,” ungkap Airlangga.

Selain itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mengungkapkan, Mahfud MD memberi contoh apa yang dilakukannya, seharusnya ditiru oleh para elite lainnya. “Berkompetisi secara fair dan tidak menggantungkan diri pada fasilitas negara,” tegasnya.

Mahfud MD, lanjut Airlangga, hendak menunjukkan posisi dirinya yang menolak kecenderungan hipokrisi atau kemunafikan dari kekuasaan yang tampil dalam kabinet saat ini.

Halaman:
1 2
      
