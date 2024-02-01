Mahfud MD Mundur dari Menkopolhukam, Awak Media: Terima Kasih Atas Pengabdiannya

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menemui awak media di kantor Kemenko Polhukam, usai sampaikan surat pengunduran diri langsung ke Presiden Joko Widodo, Kamis (1/2/2024). Mahfud memang dikenal sebagai satu dari sedikit menteri Jokowi yang dekat dan selalu terbuka kepada wartawan.

Pada kesempatan itu, banyak awak media yang menyampaikan apresiasi tinggi dan terima kasihnya atas pengabdian Mahfud MD selama memimpin Kemenkopolhukam.

"Terima kasih Pak, setelah pengabdiannya selama 4,5 tahun menjadi Menkopolhukam di Indonesia," kata jurnalis dari IDN Times, Santi Dewi, di Kantor Kemenko Polhukam.

Ucapan terima kasih turut disampaikan jurnalis dari Tribun News, Gita Irawan. Ia menyampaikan apresiasi atas pengabdian Mahfud selama menjadi Menkopolhukam.

"Terima kasih atas kesempatannya, dan terima kasih atas pengabdiannya," ujar Gita.

Ada pula jurnalis dari Harian Kompas, Dian Dewi Purnamasari, yang menyampaikan pentingnya Mahfud di Menkopolhukam dalam menjaga netralitas Pemilu 2024.

Namun, ia menekankan, banyak pula yang memuji langkah Mahfud untuk mundur demi menghindari konflik kepentingan, dan berharap langkah itu dicontoh kontestan lain.

"Terkait mundurnya Bapak ini, banyak juga yang menilai ini adalah contoh yang baik untuk menghindari konflik kepentingan," kata Dian.