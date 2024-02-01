Hadiri Konser Salam Metal, Ratusan Bajaj Relawan Ganjar-Mahfud Bakal Konvoi dari Cipinang ke GBK

JAKARTA - Kampanye akbar bertajuk Harapan Jutaan Rakyat (Hajatan Rakyat) dan Konser Salam Metal 03 Menang Total yang bakal digelar di GBK pada Sabtu 3 Februari 2024, akan dihadiri oleh ratusan ribu relawan Ganjar-Mahfud.

Kepala Divisi Program Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP), Erwin Usman mengatakan, setidaknya ada 134 ribu relawan yang hadiri Hajatan Rakyat dan Konser Metal 3 Menang Total. Ratusan ribu relawan itu terdiri dari ribuan kelompok relawan yang ada di tiga provinsi yakni, DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

"Kami dari TKRPP 2024 Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud bersama 2.444 kelompok relawan yang terkonsentrasi di 3 provinsi Jakarta Banten dan Jabar itu insya Allah akan mobilisasi kurang lebih 134.000 relawan untuk hadir di acara GBK tersebut," kata Erwin saat jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud 2024, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Kendati banyaknya para relawan yang akan turut serta dalam acara itu, Erwin memjnta maaf kepada masyarakat yang bakal melalui jalan di sekitar GBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu (3/2/2024). Ia berharap, masyarakat dapat memaklumi atas banyaknya para relawan yang datang ke sana.

"Kita berharap masyarakat dan juga pengguna jalan mungkin saja terganggu dengan mobilisasi tersebut, itu bisa memberi kemakluman dan juga membantu memberi akses karena teman-teman ini datang dari 27 kabupaten kota di Jabar dan juga 8 kabupaten kota di yang ada di Banten," katanya.

Lebih lanjut, Erwin berkata, para relawan dari komunitas bajaj dari Jabotabek juga akan meramaikan acara tersebut. Setidaknya, ada 500 unit bajaj relawan yang akan meramaikan acara tersebut dengan cara konvoi dari Cipinang, Jakarta Timur hingga ke GBK.

"Komunitas bajak jabotabek, mereka ada 500 bajaj, dan 1 bajaj itu akan ada 2-3 penumpang," ucapnya.