HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terdakwa Penipuan Tiket Coldplay di Depok Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |09:13 WIB
Terdakwa Penipuan Tiket Coldplay di Depok Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

DEPOK - Terdakwa kasus penipuan tiket Coldplay, Ajeng Ayulina dituntut 2,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok pada Rabu (31/1/2024).

Diketahui, kasus penipuan ini bermula ketika Ajeng Ayulina menjanjikan korban bernama Epta Inggie Artha untuk mendapatkan tiket Coldplay sesuai dengan jumlah yang disepakati. Kendati demikian, hingga konser berlangsung, tiket tidak didapat korban sehingga menderita kerugian Rp182 juta, dan melaporkan kasus penipuan tersebut ke polisi.

Kuasa hukum korban Muhammad Ferry Insan menyebut pihaknya keberatan dengan tuntutan JPU. Lantas Ia berharap terdakwa diberi hukuman maksimal sesuai Pasal 378 tentang penipuan.

"Harapannya tuntutan maksimal-lah, 4 tahun penjara sesuai Pasal 378 tentang penipuan ya," ujar Ferry kepada wartawan.

Ferry bersama tim kuasa hukum korban akan menempuh jalur perdata sambil menunggu vonis terhadap terdakwa Ajeng Ayulina. Sebab, korban berharap kerugian yang ditaksir ratusan juta itu dapat kembali.

"Kita akan lanjut untuk perdata, kita akan lacak aset-aset dia," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
