Mahfud MD Ajak Wartawan ke Ruang Rapat Rahasia Kemenko Polhukam, Begini Penampakannya

JAKARTA - Mahfud MD mengajak awak media untuk mengunjungi dan melihat-lihat ruang rapat rahasia di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Awalnya Mahfud sedang mengemasi barang-barang yang akan dibawanya, karena ruang kerja di Kemenko Polhukam harus dikosongkan setelah ia mundur dari jabatannya.

"Kalau ini ruang rapat rahasia saya," kata Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Mantan Ketua MK ini, menjelaskan bahwa ruangan itu digunakan sebagai tempat rapat tertutup bersama beberapa tokoh, di antaranya Kapolri dan Panglima TNI.

Namun ketika ditanya ihwal kapan rapat terakhir dan dengan siapa, Mahfud mengaku tidak ingat, karena untuk rapat di ruangan kedap suara itu, pihaknya tidak menggunakan undangan yang disebarluaskan. "Di sini ruangan rapat tertutup, ini kedap (suara)," katanya.

"Lupa (rapat terakhir). Karena biasanya rapat di sini tidak pakai undangan, telepon telepon lalu rapat di sini," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Mahfud MD sudah menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2/) sore.