HOME NEWS NASIONAL

Mahfud Pecat 4 Staf Khusus Usai Mundur dari Menko Polhukam

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |11:07 WIB
Mahfud Pecat 4 Staf Khusus Usai Mundur dari Menko Polhukam
Mahfud MD Pecat 4 Stafsus/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Mahfud MD memecat empat orang staf khusus (stafsus) yang melekat dengannya sejak ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud mengatakan, keempat stafsus itu akan tetap melekat dengannya meskipun ia sudah melepaskan jabatan Menko Polhukam.

"Dan mulai hari ini staf khusus saya akan saya pecat semua. Mulai hari ini saya pecat, karena ikut saya," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

Dia mengaku sudah meminta agar surat pemberhentian keempat stafsusnya segera diterbitkan. Terlebih, pengangkatan dan pemberhentian stafsus merupakan wewenangnya.

"Itu saya sudah minta agar dibuat surat pemberhentian karena ini mereka saya bawa untuk melekat ke saya sejak dulu dan pengangkatan itu memang menjadi wewenang sepenuhnya dari seorang menko, tidak perlu izin kalau untuk memberhentikan itu," tutup Mahfud MD.

