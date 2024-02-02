Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Akui Dipantau Intel saat Jadi Menko Polhukam

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |11:33 WIB
Mahfud MD Akui Dipantau Intel saat Jadi Menko Polhukam
Mahfud MD Akui Diikuti Intel/Foto: MNC Portal
JAKARTA - Mahfud MD meminta seluruh pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dapat menjunjung tinggi netralitas di Pemilu 2024.

Mahfud kemudian menyinggung soal 'intel' yang menurutnya sudah menyasar dan memantau semua lini, termasuk di Kemenko Polhukam.

"Saya tahu di berbagai lini itu sudah ada intel pasti, dan mereka tahu bahwa di sini semuanya netral. Sehingga tidak ada sorotan atau intervensi ke sini," kata Mahfud saat berpamitan di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (2/2/2024).

"Dan sekarang pun saya yakin di antara ini ada intel juga. Gapapa, itu tugas negara. Waktu saya jadi Menhan dulu, intel itu adalah keperluan negara untuk melindungi negara," sambungnya.

Namun di sisi lain, Mahfud justru senang jika ada intel di tengah-tengah kegiatannya. Karena ia mengetahui dengan jelas bahwa kementerian yang ia pimpin menjunjung tinggi netralitas.

