Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Blusukan ke Pasar Palimo Palembang, Ganjar Janji Hadirkan Harga Pangan Murah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |14:53 WIB
Blusukan ke Pasar Palimo Palembang, Ganjar Janji Hadirkan Harga Pangan Murah
A
A
A

PALEMBANG - Calon Presiden nomor urut 3 dalam Pemilu 2024, Ganjar Pranowo blusukan ke pasar Palimo, di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (2/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Ganjar berdialog dengan pedagang pasar di sana untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh mereka.

Salah satu keluhan yang didapatkannya yakni harga beras yang masih tinggi. Hal ini sama dengan yang beberapa pasar di wilayah Indonesia, lantaran harga beras masih menjadi persoalan bagi masyarakat.

“Ternyata dari pasar ke pasar keluhannya masih sama yakni harga beras masih tinggi, mereka jatuhnya sama di angka Rp 14.000-15.000,” kata Ganjar usai meninjau pasar Palimo, Jumat (2/2/2024).

Menurut Ganjar, perlu sebuah langkah berupa operasi untuk dapat menurunkan harga beras dan gula yang masih tinggi. Dengan begitu, tidak memberatkan masyarakat nantinya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement