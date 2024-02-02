Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Guru Besar UI Diintimidasi Oknum Aparat karena Kritik Pemerintahan Jokowi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |15:31 WIB
Guru Besar UI Diintimidasi Oknum Aparat karena Kritik Pemerintahan Jokowi
Guru Besar UI Diintimidasi/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

DEPOK - Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo mengaku diintimidasi dari seorang oknum saat hendak mengkritisi pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat pesan kebangsaan.

Dikatakannya, intimidasi itu diduga dari seorang alumni UI melalui aplikasi pesan WhatsApp (WA). Hal itu didasari ketidaksepakatan sikap UI yang sama seperti Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

"Kami ada intimidasi juga, kami mendapat WA dari salah seorang mahasiswa kami (alumni Fakultas Hukum) yang mengatakan kecewa kenapa UI ikut UGM dan UII, karena kita bisa pergi ke pejabat berwenang untuk menyampaikan ide," kata Harkristuti kepada wartawan di Halaman Rektorat UI, Depok, Jawa Barat pada Jumat (2/2/2024).

Harkristuti menambahkan, intimidasi tersebut dilakukan oleh alumnus yang diduga oknum aparat berseragam.

"Kebetulan dia dari angkatan pakai seragam walau tak menyebut nama, tapi dia berusaha agar kita tidak melakukan saat ini," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
