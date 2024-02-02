Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mundur dari Menko Polhukam, Kepercayaan Publik ke Ganjar-Mahfud Semakin Tinggi

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |17:23 WIB
Mundur dari Menko Polhukam, Kepercayaan Publik ke Ganjar-Mahfud Semakin Tinggi
Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam/Foto: ist
A
A
A

JAKARTA - Mahfud MD resmi mengundurkan diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga mundur sebagai jawaban terkait masa depan politik di Pilpres 2024. Dia juga telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Jokowi pada Kamis (1/2) sore.

Koordinator Nasional Sahabat Mahfud Muda Budy Sugandi, mengatakan, Mahfud MD sudah memberikan teladan yang baik dalam menjalankan etika politik. Menurutnya, sikap Mahfud dalam berpolitik tidak abu-abu.

ist

"Langkah Mahfud sangat baik dalam memberikan keteladanan, Ketika berkontestasi beliau tidak ingin abu-abu," ujar Budy Sugandi, Jumat (2/2/2024).

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) / Wakil Ketua Tim Pemenangan Muda (TPM) Ganjar-Mahfud, ini menambahkan, langkah Mahfud juga sebagai langkah untuk menjaga marwah agar tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye dan lainnya.

Halaman:
1 2
      
