HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruko Penjual Kusen di Depok Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |06:42 WIB
Ruko Penjual Kusen di Depok Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Sebuah rumah toko (Ruko) penjual kusen di Jalan RTM Kelapa Dua, RT 1 RW 11, Tugu, Cimanggis, Kota Depok ludes terbakar pada Kamis 1 Februari 2024 malam. Adapun api baru dapat dipadamkan sekira pukul 22.16 WIB.

Kasi Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryanti menyebut taksiran kerugian akibat insiden kebakaran mencapai ratusan juta.

"Masih dalam proses penghitungan, ditaksir sampai ratusan juta," kata Tessy saat dikonfirmasi, Jumat (2/2/2024).

Tessy menambahkan, dugaan sementara penyebab kebakaran yang menghanguskan kurang lebih 200 meter yakni korsleting listrik. Namun, dipastikan kebakaran tidak ada korban jiwa baik luka maupun meninggal dunia.

"Dugaan penyebab korsleting listrik. Korban jiwa tidak ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Tessy menyebut ada enam unit damkar ditambah mobil komando yang dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar ruko kusen tersebut.

"Pengerah unit Mako 3, UPT Cimanggis 1 komando 1 damkar, Pos Merdeka 1, dan Pos Walikota 1," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
