Menangkan Ganjar-Mahfud, Sandination Berdayakan Ibu Rumah Tangga Berwirausaha

BOGOR – Relawan Sandination (Sandiuno For A Better Nation) meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga yang menjadi binaannya di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kesempatan sama pun dihadirkan di Kampung Pabuaran Kulon, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (2/2/2024).

Direktur Sandination Reni Fitriani mengatakan, ibu-ibu rumah tangga sangat memerlukan kegiatan wirausaha yang berkaitan dengan meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga. Selain itu, pihaknya juga melakukan sosialiasi Ganjar-Mahfud ke masyarakat.

“Sehingga peserta yang akan menjalankan bisnis dapat mempraktikkan tips manajemen bisnis dan dapat mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya.

“Ibu rumah tangga perlu memiliki pengetahuan untuk menjalankan kegiatan kewirausahaan yang dapat dilakukan di rumah dalam meningkatkan penghasilan bagi keluarga dan juga kegiatan ini mendukung kebutuhan penduduk setempat,"lanjut Reni.

Dikatakannya, pelatihan ini menunjuk bahwa pemberdayaan kewirausahaan ibu rumah tangga melalui pelatihan sabun cair dapat dikatakan berhasil, karena peserta semakin termotivasi untuk berwirausaha.