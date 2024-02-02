Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

JPU Sebut Dito Mahendra Tidak Hanya 9 Senpi Ilegal, Tapi Juga 2.157 Butir Peluru

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 02 Februari 2024 |22:44 WIB
JPU Sebut Dito Mahendra Tidak Hanya 9 Senpi Ilegal, Tapi Juga 2.157 Butir Peluru
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kasus senjata api (senpi) ilegal yang menjerat Mahendra Dito Sampurno, atau Dito Mahendra tengah bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyebutkan, Dito Mahendra tidak hanya menyimpan sembilan senpi ilegal, tapi juga memiliki 2.157 butir peluru.

“Bahwa terdakwa (Dito Mahendra) menguasai enam pucuk senjata api, satu pucuk senapan angin, dan dua pucuk air softgun secara ilegal atau tidak dilengkapi dengan surat izin,” kata Jaksa Satria di persidangan yang digelar di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan.

Jaksa menegaskan, selain itu mantan kekasih Nindy Ayunda tersebut diketahui juga menguasai 2.157 butir peluru aktif. Jaksa meyakini, Dito Mahendra melanggar Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152547//nikita_mirzani-FGUv_large.jpg
Hot Gossip: Nikita Mirzani Histeris di Ruang Sidang, Nindy Ayunda dan Dito Mahendra Go Public
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152492//nindy_ayunda-lAEv_large.jpg
Nindy Ayunda Akhirnya Akui Sudah Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/33/3107379//nindy_ayunda-x3Oj_large.jpg
Kronologi Nindy Ayunda Balikan dan Isyaratkan Akan Menikah dengan Dito Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/33/3106975//nindy_ayunda-J7dU_large.jpg
CLBK, Nindy Ayunda Isyaratkan Bakal Menikah dengan Dito Mahendra
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement