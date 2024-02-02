Relawan Ganjar-Mahfud Ajak Generasi Milenial Peduli Lingkungan di Bulungan Jaksel

JAKARTA - Relawan Program Gotong Royong Untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) bersama Komunitas Penguin menginisasi kegiatan “Bersama untuk Bumi” di kawasan Bulungan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (2/2/2024).

Kegiatan ini mengangkat tema Kampanye Hijau: Bersama Relawan Progresif, Wujudkan GBK Bersih dan Lestari 3 Februari 2024". Inisiasi kampanye hijau itu dilakukan untuk mengisi acara para relawan Ganjar- Mahfud yang bertajuk “Hajatan Rakyat Indonesia B3rgema” di Bulungan.

Direktur Nasional Relawan Progresif, Eka Sastra, menyambut baik kegiatan ini. Dia menyebut, kegiatan ini penting untuk memberikan penyadaran bagi kalangan milenial agar tetap peduli pada isu-isu lingkungan.

“Kami senang dengan kegiatan ini. Sebab milenial kita bisa terlibat untuk merawat bumi. Ini sesuai dengan visi Pak Ganjar yang ingin merawat bumi dan menjaga alam,” kata Eka dalam keterangannya.

Acara “Bersama untuk Bumi” mengedepankan aksi kampanye cinta lingkungan dan bergerak langsung untuk mengurangi sampah-sampah di kawasan Bulungan. Puluhan relawan Progresif dan anggota Komunitas Penguin dengan berkostum dan aksesoris pinguin berkeliling kawasan Bulungan untuk memungut sampah-sampah yang bertebaran.

Mereka menyisir dan memungut sampah-sampah di trotoar dan milik pengunjung gerai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kawasan Bulungan. Relawan Progresif dan Komunitas Penguin berhasil mengumpulkan 18 kantong besar berisi sampah di kawasan Bulungan.