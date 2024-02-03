Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |00:00 WIB
Gempa M4,7 Guncang Melonguane Sulut
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, pada Jumat (2/2/2024) sekira pukul 23.38 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.40 Lintang Utara - 126.30 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.7, 02-Feb-2024 23:38:51WIB, Lok:8.40LU, 126.30BT (490 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
