HOME NEWS NASIONAL

Nyanyi Bareng Slank di Konser Salam Metal, Ganjar Pranowo: Ku Tak Bisa Jauh dari Rakyat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |18:58 WIB
Nyanyi Bareng Slank di Konser Salam Metal, Ganjar Pranowo: Ku Tak Bisa Jauh dari Rakyat
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo menghadiri Konser Salam Metal Menang Total di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). Momen Ganjar naik ke atas panggung ini pun ramai sambutan ribuan penotnoj yang hadir di konser ini.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Ganjar naik ke atas panggung saat grup band Slank tengah benyanyi. Saat sang vokalis Slank, Kaka membawakan lagu Ku Tak Bisa, Ganjar turut menyambung lagu tersebut.

“Ku tak bisa jauh, jauh dari rakyat,” ungkap Ganjar.

Dengan gagah, Ganjar hadir dan naik ke atas panggung mengenakan jaket bomber berwarna hijau khas Paslon 03.

Ganjar pun ikut bernyanyi bersama Slank sembari menyapa para masyarakat serta pendukung Paslon 03.

Senyuman penuh ketulusan begitu terpancar di wajah sosok Ganjar Pranowo. Para penonton pun terus mengeluh-eluhkan sosok Ganjar terlebih saat dirinya naik ke atas panggung.

“Pak Ganjar menang,” seru para pendukung Paslon 03.

Sebagai informasi, Konser Salam Metal Menang Total ini dihadiri ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
