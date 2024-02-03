JAKARTA- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, hadir di kampanye akbar Ganjar-Mahfud di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Megawati juga sempat menyinggung kasus Aiman Witjaksono yang belum lama ini dipanggil kepolisian.
Aiman mantan jurnalis yang kini menjadi juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD tersebut telah dipanggil polisi dan diproses kepolisian karena diduga menuding polisi tak netral dan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Enak aja. Anak orang dipanggil polisi. Itu tahu enggak Pak Aiman? Enak aja, anak orang dipanggil-panggil," kata Megawati di Konser Salam Metal, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).