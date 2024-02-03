Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cosplay Jadi Banteng, Pemuda Ini Yakin Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |19:17 WIB
<i>Cosplay</i> Jadi Banteng, Pemuda Ini Yakin Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024
Pemuda asal Tangsel cosplay jadi banteng (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pemuda asal Tangerang Selatan (Tangsel), Sahrul Hidayatullah, turut meramaikan Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Menariknya, ia cosplay dengan atribut banteng yang identik dengan PDIP

Saat ditemui MNC Portal Indonesia di lokasi, Sahrul terlihat menggunakan helm proyek yang dipasang dua tanduk banteng di pinggirnya. Bahkan, ia tak memakai baju hingga badannya diwarnai dengan coretan warna hitam seperti layaknya seekor banteng.

Di belakang punggungnya, Sahrul menaruh atribut warna merah yang melambangkan partai PDIP. Sang pemuda asal Tangerang Selatan itu pun dengan percaya diri mengacungkan salam metal alias 3 jari yang melambangkan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sahrul pun terlihat begitu antusias untuk memberikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 3 itu. Secara khusus, pemuda yang bertubuh besar itu mengaku yakin Ganjar akan terpilih jadi Presiden Indonesia di Pilpres 2024 yang akan digelar 14 Februari.

"Ke sini naik bus tadi. Rombongan dari Tangsel. (Motivasi) Saya dengan sepenuh hati mendukung Pak Ganjar untuk jadi Presiden," kata Sahrul Hidayatullah saat diwawancarai MNC Portal Indonesia di lokasi.

"Yakin menang (di Pilpres 2024). Semoga ke depannya Indonesia bisa lebih baik lagi dari yang kemarin," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement