Cosplay Jadi Banteng, Pemuda Ini Yakin Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

JAKARTA - Seorang pemuda asal Tangerang Selatan (Tangsel), Sahrul Hidayatullah, turut meramaikan Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Menariknya, ia cosplay dengan atribut banteng yang identik dengan PDIP

Saat ditemui MNC Portal Indonesia di lokasi, Sahrul terlihat menggunakan helm proyek yang dipasang dua tanduk banteng di pinggirnya. Bahkan, ia tak memakai baju hingga badannya diwarnai dengan coretan warna hitam seperti layaknya seekor banteng.

Di belakang punggungnya, Sahrul menaruh atribut warna merah yang melambangkan partai PDIP. Sang pemuda asal Tangerang Selatan itu pun dengan percaya diri mengacungkan salam metal alias 3 jari yang melambangkan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

BACA JUGA: Megawati Soekarnoputri Singgung Kasus Aiman Witjaksono

Sahrul pun terlihat begitu antusias untuk memberikan dukungan kepada calon presiden nomor urut 3 itu. Secara khusus, pemuda yang bertubuh besar itu mengaku yakin Ganjar akan terpilih jadi Presiden Indonesia di Pilpres 2024 yang akan digelar 14 Februari.

"Ke sini naik bus tadi. Rombongan dari Tangsel. (Motivasi) Saya dengan sepenuh hati mendukung Pak Ganjar untuk jadi Presiden," kata Sahrul Hidayatullah saat diwawancarai MNC Portal Indonesia di lokasi.

"Yakin menang (di Pilpres 2024). Semoga ke depannya Indonesia bisa lebih baik lagi dari yang kemarin," imbuhnya.