INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Bilang Menkopolhukam Diisi dari Non-Partai

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |19:19 WIB
Presiden Jokowi Bilang Menkopolhukam Diisi dari Non-Partai
Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
BANDUNG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Menkopolhukam pengganti Mahfud MD akan berasal dari kalangan non-partai. Hal ini disampaikan beliau di Bale Rame, Kabupaten Bandung.

"Non (partai)," ujar Jokowi usai ditemui, Sabtu (3/2/2024).

Jokowi menegaskan pengganti Mahfud akan diumumkan secepatnya. Dia juga menyebut alasan pemilihannya terhadap Tito Karnavian sebagai Plt Menkopolhukam, dengan menilai pengalaman Tito dalam berbagai jabatan, seperti di BNPT, Kapolri, dan Mendagri, memberikan keunggulan tersendiri.

"Pak Tito karena juga punya pengalaman dulu di BNPT kemudian di Kapolri dan Mendagri, saya kira untuk memegang di Menkopolhukam saya kira gak ada masalah," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud MD sebagai Menko Polhukam hari ini, Jumat 2 Februari 2024.

Mendagri Tito Karnavian ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menko Polhukam.

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres No. 20/P Tahun 2024, yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya.

