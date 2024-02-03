Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Keliling Indonesia Serap Aspirasi Rakyat, Ganjar Pranowo: Harga Beras Tidak Turun-Turun

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |19:30 WIB
Keliling Indonesia Serap Aspirasi Rakyat, Ganjar Pranowo: Harga Beras Tidak Turun-Turun
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengungkapkan telah berkampanye di 315 titik. Hal itu dilakukan untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat.

"Sudah 315 titik yang Ganjar-Mahfud datangi. Pak Mahfud bersama saya keliling seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Ganjar dalam sambutannya saat Konser Salam M3tal Menang Total di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (3/2/2024).

Ganjar menjelaskan bahwa berbagai macam kegiatan yang ia lakukan agar lebih mengetahui permasalahan warga di akar rumput. Salah satunya dengan menginap di rumah warga.

Salah satu tempat yang paling ia kunjungi saat kampanye adalah pasar. Hampir setiap kota yang dikunjungi oleh capres berambut putih itu ia sempatkan untuk blusukan ke pasar.

"Kami masuk ke pasar-pasar, kami ngobrol dengan mereka, beberapa mereka menyampaikan, ibu-ibu menyampaikan Pak Ganjar harga beras Rp15-18 ribu tidak turun-turun," ujarnya.

Ganjar melanjutkan, dalam satu kesempatan di Bekasi, ia juga mendengarkan keluh kesah pemuda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

