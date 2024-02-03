Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Caleg Perindo Vicky Prasetyo Suarakan Kemanangan Ganjar-Mahfud di Konser Salam Metal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |19:51 WIB
Caleg Perindo Vicky Prasetyo Suarakan Kemanangan Ganjar-Mahfud di Konser Salam Metal
Caleg Perindo Vicky Prasetyo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Presenter sekaligus Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo, Vicky Prasetyo turut hadir dalam Konser Salam Metal Menang Total di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). Dalam acara ini, Vicky memberikan dukungan penuh untuk Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam konser ini, Vicky turut naik ke atas panggung dan menyuarakan dukungan penuhnya untuk Ganjar-Mahfud.

Dengan lantang, Vicky mengajak masyarakat untuk selalu bersama dan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Jangan berdiri di belakangku, karena kalian bukan pengikutku. Berdirilah di sisi dan sebelahku karena kita bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” seru Vicky.

Seruan Vicky Prasetyo ini pun begitu berapi-api dan membakar semangat para penonton yang hadir. Mereka pun ikut bersorak sorai tanda ikut mendukung penuh Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 yang sudah di depan mata.

Sebagai informasi, Konser Salam Metal Menang Total ini dihadiri ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180917/pemerintah-nCj8_large.jpg
Menag Nasaruddin di Rakernas Perindo: Keikhlasan dan Ketulusan Pengabdian Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement