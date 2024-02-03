Caleg Perindo Vicky Prasetyo Suarakan Kemanangan Ganjar-Mahfud di Konser Salam Metal

JAKARTA - Presenter sekaligus Calon Anggota DPR RI Dapil Jabar VI yang diusung Partai Perindo, Vicky Prasetyo turut hadir dalam Konser Salam Metal Menang Total di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024). Dalam acara ini, Vicky memberikan dukungan penuh untuk Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam konser ini, Vicky turut naik ke atas panggung dan menyuarakan dukungan penuhnya untuk Ganjar-Mahfud.

Dengan lantang, Vicky mengajak masyarakat untuk selalu bersama dan mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Jangan berdiri di belakangku, karena kalian bukan pengikutku. Berdirilah di sisi dan sebelahku karena kita bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD,” seru Vicky.

Seruan Vicky Prasetyo ini pun begitu berapi-api dan membakar semangat para penonton yang hadir. Mereka pun ikut bersorak sorai tanda ikut mendukung penuh Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 yang sudah di depan mata.

Sebagai informasi, Konser Salam Metal Menang Total ini dihadiri ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.