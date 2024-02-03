Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud, Alumni UI: Miliki Integritas, Pengalaman dan Prestasi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |19:57 WIB
Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud, Alumni UI: Miliki Integritas, Pengalaman dan Prestasi
Alumni UI deklarasi dukung Ganjar-Mahfud (Foto: MPI)
JAKARTA - Alumni Universitas Indonesia (UI) menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD --yang juga diusung oleh Partai Perindo, dalam Pilpres 2024.

Pernyataan dukungan tersebut dilakukan di Atrium One Bellpark Mall Jakarta Selatan, Sabtu (3/2/2024).

Acara yang dihadiri langsung oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 3 itu diikuti seribuan alumni UI dari lintas generasi. Mereka menyambut Ganjar dan Mahfud dengan antusias.

Mujab, salah satu alumni UI, mengatakan bahwa dukungan terhadap Ganjar-Mahfud berdasarkan dari nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

“Dari kesesuaian nilai inilah yang membuat alumni UI memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena reputasi menjadi tolok ukur. Kami percaya beliau memiliki integritas, pengalaman dan prestasi yang dibutuhkan negeri ini,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa peserta yang hadir mengenakan kaus berwarna kuning sebagai simbol alumni UI fix dukung Ganjar-Mahfud.

“Di kuliah kami diajarkan kalau almameter kuning sudah turun ke jalan berarti keadaan tidak sedang baik-baik saja. Tenang, hari ini kami pakai kaus warna kuning berarti simbol alumni UI Dukung Ganjar-Mahfud,” terang Mujab.

Sementara itu, Ganjar Pranowo yang didampingi Mahfud MD mengatakan bahwa sudah banyak intelektual dari kampus mulai turun gunung, untuk mengkritik kondisi demokrasi tanah air saat ini.

“Saya senang karena banyak intelektual yang mulai bersuara dan punya kemauan kuat untuk mengawal jalannya reformasi,” tutur Ganjar.

