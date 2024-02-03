Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Konser Salam Metal di GBK, HT: Masyarakat Ingin Ganjar-Mahfud Menang

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |20:12 WIB
Hadiri Konser Salam Metal di GBK, HT: Masyarakat Ingin Ganjar-Mahfud Menang
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) hadir langsung dalam Konser Salam Metal Menang Total yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (3/2/2024).

Dalam acara tersebut, ratusan ribu penduduk capres-cawapres nomor urut 3 memenuhi SUGBK. Hal itu menurut HT, merupakan tingginya antusias masyarakat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Ini menunjukkan antusiasme dari masyarakat, simpatisan, dan kader yang ingin benar-benar Ganjar-Mahfud itu menang jadi presiden dan wakil presiden," kata HT saat ditemui seusai konser tersebut.

HT mengungkapkan, minat masyarakat menonton konser yang menampilkan Slank, Tipe-X dan sejumlah band papas tersebut sangat tinggi. Alhasil, banyak dari mereka yang tidak berkesempatan untuk memasuki kawasan SUGBK.

"Saya lihat sendiri masih banyak ribuan orang tidak bisa masuk, diperkirakan hari ini di atas 200 ribu yang hadir," ucapnya.

Telusuri berita news lainnya
