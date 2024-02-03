Ahok: Mas Ganjar Paling Pantas Jadi Presiden, Layak Diperjuangkan

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang baru saja mundur dari Komisaris Utama Pertamina hadir di Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud di Gelora Bung Karno Jakarta, Sabtu (3/2/2024). Mengenakan jas hitam, Ahok datang bebarengan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Saat dikonfirmasi, Ahok mengaku sudah resmi mundur dari Komut Pertamina. Mantan Gubernur Jakarta ini menegaskan, dirinya tak pernah menyesali keputusan itu.

"Iya, saya kira ini kesempatan saya seumur hidup ya. Bahwa kalau kita tidak memperjuangkan Mas Ganjar, kita akan menyesal seumur hidup nanti," ucap Ahok ditemui di GBK.

Ahok menegaskan, Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang paling pantas menjadi presiden 2024. Untuk itu, Ahok memilih mundur agar bisa ikut memperjuangkan Ganjar.

Sebab, jika tidak mundur ia tak bisa ikut kampanye. Konstitusi menegaskan, semua pejabat BUMN wajib mundur jika mendukung pasangan calon tertentu dan ikut kampanye.

"Kita selalu diajari untuk taat konstitusi. Konstitusi mengatur siapapun yang ikut kampanye dan dia anggota BUMN wajib mundur. Saya taat pada konstitusi, saya memutuskan keluar untuk memperjuangkan Mas Ganjar," terangnya.