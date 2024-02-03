TKN Sebut Konser Salam M3tal di GBK Terjadi Intimidasi, Bus Digagalkan

JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto menyebut adanya intimidasi saat para relawan hendak mencari bus untuk hadir dalam Konser Salam M3tal di SUGBK, Sabtu (3/2/2024).

Meski demikian acara tetap berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan masyarakat.

Hasto mengatakan, saat relawan hendak mencari bus untuk keberangkatan ke GBK mengalami kesulitan karena ada oknum yang makukan intimidasi. Dengan demikian ada kendaraan yang gagal digunakan padahal telah dibayar.

"Di luar dugaan dari berbagai intimidasi bahkan untuk mendapatkan bus saja kesulitan ada oknum-oknum yang menelpon sehingga akhirnya bus yang sudah kita bayar dan payment tidak bisa dipakai," kata Hasto, Sabtu (3/2/2024).

Meski demikian Hasto mengaku bersyukur, meski pun terjadi berbagai intimidasi khsusunya saat mencari kendaraan namun acara tetap dapat dihadiri dengan ribuan masa. Masyarakat hadir ada yang menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan ke SUGBK.

"Sehingga ada yang pakai motor ada yang pakai bajaj ini adalah kekuatan pergerakan mendukung Ganjar Mahfud yang luar biasa ini akan menjadi arus balik bahwa etika moral kebenaran politik dan pemimpin yang bergerak pada wong cilik yaitu Ganjar Mahfud akan memenangkan satu putaran," jelasnya.

(Fakhrizal Fakhri )