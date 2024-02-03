Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud Selesai, Massa Tinggalkan GBK dengan Tertib

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |20:58 WIB
Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud Selesai, Massa Tinggalkan GBK dengan Tertib
Massa tinggalkan kampanye akbar Ganjar-Mahfud di GBK
A
A
A

 

JAKARTA - Kampanye Akbar pasangan nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD selesai digelar di SUGBK, Senanyan, Jakarta Pusat pada Sabtu (3/2/2024) ini dengan sukses. Saat ini, ratusan ribu relawan dan pendukung Ganjar-Mahfud telah meninggalkan kawasan SUGBK dengan tertib.

Berdasarkan pantauan, pasca-Ganjar Pranowo selesai berpidato di atas panggung sekira pukul 17.45 WIB, relawan dan pendukung Ganjar-Mahfud yang sejak siang memadati kawasan SUGBK itu mulai membubarkan dirinya. Mereka membubarkan dirinya sacara tertib dan pada sekira pukul 19.30 WIB, kawasan SUGBK sudah mulai sepi.

Saat ini, terpantau hanya stand-stand UMKM saja yang masih ada. Para UMKM tersebut pun tengah berbenah untuk meninggalkan kawasan SUGBK.

Relawan dan pendukung Ganjar-Mahfud pun tak sedikit yang melakukan aksi bersih-bersih dari sampah yang berserakan di SUGBK saat ratusan ribu relawan dan pendukung mulai meninggalkan SUGBK. Mereka memungti sampah yang ada di sudut-sudut SUGBK dan memasukannya ke plastik besar sampah.

Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid pun menyampaikan terima kasihnya pada semua relawan dan pendukung Ganjar-Mahfud yang telah menghadiri gelaran kampanye akbar tersebut.

"Saya ucapkan terima kasih pada seluruh yang hadir di hari ini dan mohon maaf pada masyarakat DKI Jakarta karena tadi kemacetan-kemacetan karena adanya acara ini. Namun, ini adalah tagihan pesta demokrasi, bagaimana energi yang diberikan pada mas Ganjar dan Prof. Mahfud," katanya pada wartawan, Sabtu (3/2/2024).

(Fakhrizal Fakhri )

      
