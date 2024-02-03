Mundur dari Komut Pertamina, Ganjar Pranowo: Ahok Tambah Kekuatan Kita

JAKARTA - Capres 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengapresiasi mundurnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Komut Pertamina demi mendukungnya di Pilpres 2024. Kehadiran Ahok semakin menambah kekuatan dan optimistis untuk meraih kemenangan khususnya di DKI Jakarta.

"Iya, pak Ahok sudah mundur dan akan konsentrasi kampanye di Jakarta. Itu akan menambah kekuatan kita. Kita semakin optimis karena Ahoker banyak di sana," ucap Ganjar ditemui usai menghadiri Hajatan Rakyat di GBK Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Keputusan Ahok untuk mundur demi terlibat aktif dalam politik menurutnya sudah tepat. Agar ia bisa netral dan tidak berpengaruh oleh segala hal yang mengikatnya.

"Beliau memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi agar tidak ada conflict of interest. Dan tentu keputusan mundur itu agar tidak melanggar ketentuan dan itu sebuah etika," tegasnya.

Disinggung apakah keputusan Ahok untuk mundur termasuk Mahfud MD tidak membahayakan potensi Ganjar karena paslon lain semakin semena-mena, Ganjar menegaskan sama sekali tidak takut.

"Ini memberikan contoh. Kan sekarang kampus sudah mulai bicara, civil society bicara. Jangan sampai demokrasi kita berbahaya. Mereka siap mengawasi dan semua berkontribusi," jelasnya.