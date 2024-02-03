Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Di Hadapan Ribuan Pendukung, Ganjar Pranowo Ajak Suarakan Hak Pilih Demi Tegakan Demokrasi

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |21:30 WIB
Di Hadapan Ribuan Pendukung, Ganjar Pranowo Ajak Suarakan Hak Pilih Demi Tegakan Demokrasi
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mengingatkan kepada masyarakat untuk berani menyuarakan hak pilih dan menjadi peringatan keras bagi penegakan demokrasi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat berorasi politik di hadapan ratusan ribu massa yang menghadiri Konser Salam Metal (Menang Total) di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Ganjar mengungkapkan, tekanan dan intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan aparat, memang menimbulkan kecemasan. Namun hal itu telah memunculkan keberanian masyarakat untuk menyuarakan hak pilihnya pada Pilpres 2024, yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024.

Keberanian rakyat, lanjutnya, ditandai perlawanan yang dilakukan masyarakat di Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan menyuarakan hak pilih mereka, meskipun mendapat perlakuan kasar dari aparat.

"Kami menemukan cerita yang sangat luar biasa ketika kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi, rakyat ingin menyampaikan siapa yang ingin dipilih. Dan, mereka bukanlah orang-orang yang takut, maka muncul seorang perempuan hebat dari Wonosari, yaitu mbak Endah, yang berani melawan karena aparat menindas, tidak berlaku adil," ungkap Ganjar.

Menurut dia, keberanian rakyat untuk menyuarakan hak pilih meskipun ada tekanan dan intimidasi, menunjukkan rakyat tidak takut dan siap melawan anarki.

"Itulah kekuatan rakyat sejati. Apakah Saudara juga akan melakukan itu? Apa yang akan dilakukan saat saudara ditindas? Lawan. Lawanlah dengan benar, lawanlah dengan konstitusional, lewat pilihan pada 14 Februari," ungkap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement