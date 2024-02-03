Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud, Megawati Sebut Ada Pihak yang Memecah Belah demi Kekuasaan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |22:09 WIB
Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud, Megawati Sebut Ada Pihak yang Memecah Belah demi Kekuasaan
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Konser Salam Metal Menang Total Ganjar-Mahfud di SUGBK (Foto: TPN Ganjar-Mahfud)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi kebangsaan dalam gelaran kampanye akbar Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertajuk 'Salam Metal Menang Total' di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2024).

Megawati mengatakan, dirinya mengimbau kepada rakyat Indonesia keseluruhan agar sadar atas adanya upaya pemecah belah persatuan Indonesia oleh segelintir pihak karena hanya ingin melanggengkan kekuasaan.

Putri Presiden Pertama Republik Indonesia itu mengatakan dengan tegas, seluruh rakyat Indonesia adalah pewaris kemerdekaan. Megawati meminta kepada rakyat, agar segera tersadar dan berhati-hati dalam pemilu 2024 ini, serta harus mengetahui siapa segelintir pihak yang dimaksudkannya tersebut.

 BACA JUGA:

"Bayangkan kalian ini sebagai pewaris kemerdekaan ini seharusnya harus tahu siapapun orangnya, kalau merasa sebagai warga negara Indonesia, maka sebenarnya kita tidak boleh dipecah-pecah, hanya karena berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan, betul apa tidak," tanya Mega dengan lantang.

      
