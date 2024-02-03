Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Potret Hary Tanoe dan Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Pose 3 Jari di Konser Salam Metal

Ismet Humaedi , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |22:18 WIB
Potret Hary Tanoe dan Ketum Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Pose 3 Jari di Konser Salam Metal
Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan ketum parpol pengusung Ganjar-Mahfud pose 3 jari di Konser Salam Metal Menang Total Ganjar-Mahfud di SUGBK, Jakarta (Foto: MPI/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri kampanye akbar Ganjar Pranowo-Mahfud MD bertajuk “Konser Salam Metal Menang Total” di Stadion Utama Gelora Bung Karno, (SUGBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Selain Hary Tanoe, hadir pula Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

 BACA JUGA:

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, Hary Tanoe, Mardiono, Megawati, Puan Maharani menyapa ribuan pendukung Ganjar-Mahfud dari tribun VVIP SUGBK.

Tokoh-tokoh penting tersebut kompak mengacungkan tiga jari hingga salam metal. Sontak ribuan pendukung pun memberikan tepuk tangan dan teriakan dukungan bergemuruh.

 BACA JUGA:

Selain diramaikan sejumlah artis dan grup musik Tanah Air, hadir pula mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kehadiran Ahok untuk pertama kali pasca keputusannya mundur sebagai Komisaris Utama Pertamina ini menjadi sorotan dan disambut riuh pendukung Ganjar-Mahfud.

(Salman Mardira)

      
