HOME NEWS NASIONAL

Konser Salam Metal, Ganjar Janjikan 17 Juta Lapangan Kerja dan Harga Pangan Murah

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |22:25 WIB
Konser Salam Metal, Ganjar Janjikan 17 Juta Lapangan Kerja dan Harga Pangan Murah
Ganjar Pranowo berorasi di Konser Salam Metal Menang Total di SUGBK, Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjanjikan 17 juta lapangan kerja dan harga pangan murah untuk rakyat. Hal itu disampaikan Ganjar dalam orasinya di hadapan puluhan ribu massa pendukung dalam kampanye akbar bertajuk 'Salam Metal Menang Total' di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Janji ini sebagai jawaban dari keluhan dari rakyat terkait mahalnya harga pangan dan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Keluhan itu didengar oleh Ganjar dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD saat turun langsung mendatangi rakyat di 315 titik se-Indonesia setelah resmi maju dalam Pilpres 2024.

"Beberapa mereka menyampaikan, ibu-ibu menyampaikan 'Pak Ganjar harga beras Rp15 ribu sampai Rp18 ribu dan tidak turun-turun', anak-anak muda di Bekasi menyampaikan 'Pak Ganjar, Pak Mahfud kami sulit mencari pekerjaan, bahkan harus nyogok untuk bisa masuk kerja yang kami inginkan," ujar Ganjar.

Setiap harinya Ganjar blusukan untuk mendengar langsung kondisi masyarakat saat ini. Ganjar-Mahfud berkeliling untuk mendatangi petani, nelayan hingga peternak. Sembari menyerap aspirasi, Ganjar-Mahfud turut mencari solusi atas persoalan yang dihadapi mereka selama ini.

"Ketika harga naik, beras, gula, telur, kami bertanya kepada petani, kami bertanya kepada peternak kenapa harga telurmu tidak bisa naik tapi harga jagung naik dari Rp5 ribu menjadi Rp9 ribu," ungkap Ganjar.

Ganjar bersama Mahfud MD pun telah menyiapkan sejumlah program dan rencana untuk menyediakan pangan murah dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Mereka telah memetakan persoalan hulu ke hilir soal pangan. Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk meningkatkan produksi, distribusi dan kelembagaan yang berwenang agar harga pangan bisa lebih terjangkau.

Sementara untuk menciptakan 17 juta lapangan kerja, Ganjar-Mahfud bakal mengoptimalkan satu keluarga miskin satu sarjana dengan komitmen agar semua mendapatkan pekerjaan dan menciptakan ekonomi unggul serta berdaya saing.

