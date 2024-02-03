Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

GBK Merah Total, Bukti Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Solid Tanpa Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |22:40 WIB
GBK Merah Total, Bukti Pendukung Ganjar-Mahfud Tetap Solid Tanpa Jokowi
Konser Salam Metal Menang Total Ganjar-Mahfud di SUGBK, Jakarta (Foto: Okezone.com/Arif)
JAKARTA – Kehadiran ratusan ribu orang relawan dan pendukung pada Hajatan Rakyat, Konser Salam M3tal, 03 Menang Total di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (3/2/2024), menunjukkan bahwa pendukung Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud solid dan militan tanpa dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kampanye yang dihadiri kader parpol pendukung Ganjar-Mahfud, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo beserta relawan memperlihatkan soliditas para pengurus dan kader PDI Perjuangan di Pulau Jawa untuk masuk ke medan pertempuran sesungguhnya, pada 14 Februari 2024.

“Massa yang hadir di GBK hari ini sebetulnya menunjukkan, bahwa tanpa dukungan kekuasaan Jokowi, para pendukung Ganjar dan Mahfud solid dan militan,” kata Direktur Riset dan Survei Indonesia Political Expert (IPE) Agustanto Suprayoghi di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Soal apakah kehadiran ratusan ribu orang pada kampanye itu akan mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud dan mengungguli Paslon Nomor 2, Agus menuturkan hal itu akan tergantung dari banyak faktor.

