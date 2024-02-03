Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Joget Bareng Tipe X di Konser Salam Metal Menang Total Ganjar-Mahfud

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |22:46 WIB
Sandiaga Joget Bareng Tipe X di Konser Salam Metal Menang Total Ganjar-Mahfud
Sandiaga Uno di Konser Salam Metal Menang Total Ganjar-Mahfud di SUGBK, Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno turut hadir dalam acara Konser Salam Metal Menang Total di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (3/2/2023). Sandiaga yang memakai atribut Partai Persatuan Pembungan (PPP) ini asyik menikmati penampilan para musisi Tanah Air yang bernyanyi di panggung ini.

Salah satunya momen saat Sandi menikmati penampilan band Tipe X di Konser Salam Metal ini. Sandi terlihat begitu menikmati penampilan Tipe X saat membawakan lagu Kamu Tak Sendirian.

Lagu tersebut dibawakan dengan apik oleh samh vokalis, Trisno Riadi. Saat mendengar alunan lagu ini dibawakan, Sandi pun terlihat asyik bernyanyi dan menikmati lagunya.

Tak hanya itu, Sandi yang juga duduk bersama tokoh-tokoh politisi lainnya juga melempar senyuman hangat tanda dirinya begitu menikmati Konser Salam Metal sebagai bentuk dukungannya untuk Paslon 03 itu.

Sebagai informasi, Konser Salam Metal Menang Total ini dihadiri ribuan pendukung Paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Massa mulai memadati Gelora Bung Karno sejak pukul 13.00 WIB.

